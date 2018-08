Stiri pe aceeasi tema

- Numeroase rachete au fost trase asupra capitalei afgane Kabul si lupte aveau loc marti dimineata in oras, in timp ce Afganistanul asteapta inca un raspuns al talibanilor la propunerea presedintelui Ashraf Ghani a unui acord de incetare a focului, relateaza AFP preluata de Agerpres. Mai multe…

- Cel putin noua persoane si-au pierdut viata miercuri intr-o explozie produsa in apropierea unui centru educativ situat intr-un cartier siit din vestul capitalei afgane Kabul, au anuntat oficiali locali, relateaza AFP preluata de Agerpres. "Din pacate, exista victime. Natura exploziei nu este…

- Presedintele Klaus Iohannis solicita ministrului de Interne, Carmen Dan, sa-si asume responsabilitatea pentru modul in care a gestionat situatia din timpul protestelor si sa prezinte un raport detaliat privind modul in care fortele de ordine au actionat si la ordinul cui, potrivit unui comunicat al…

- Cel putin 15 persoane au fost ucise marti in orasul Jalalabad din estul Afganistanului, unde indivizi inarmati au atacat o cladire guvernamentala, dupa ce un kamikaze si-a detonat o incarcatura exploziva la intrarea in aceasta cladire, relateaza agentiile Reuters si dpa. Atacul ilustreaza situatia precara…

- O explozie a avut loc, duminica dupa-amiaza, in jurul orei locale 16.30 (ora 15.00, ora Romaniei), in centrul capitalei Afganistanului, anunta autoritatile afgane. Explozia este, cel mai probabil, un atentat sinucigas, a comunicat Politia afgana. Deflagratia s-a produs in apropiere de sediul…

- Atentatul s-a produs luni in vestul capitalei afgane Kabul, unde avea loc o adunare a clericilor musulmani pentru denuntarea terorismului si apeluri la pace, transmit Reuters si AFP, citand surse oficiale. Un atacator sinucigas a detonat un dispozitiv exploziv in apropierea clericilor care…

- O masina capcana a fost detonata la intrarea in minister, dupa care mai multe persoane inarmate au patruns in sediu, conform unui oficial al politiei.Najib Danish, purtatorul de cuvant al ministerului, a confirmat ca atacul a implicat un grup de zece militanti. Cel putin un politist a fost…