Stiri pe aceeasi tema

- Eugen Neagoe l-a ironizat pe Dan Petrescu la finalul meciului Universitatea Craiova – CFR Cluj, scor 1-2, din etapa a 2-a a play-off-ului Ligii 1. Totul dupa ce oltenii au avut 68% posesie si 15-0 la cornere. „Bursucul” a precizat, la flash-interviuri, ca adversarii i-au pus probleme doar in ultimul…

- Universitatea Craiova – CFR Cluj 1-1. Andrei Ivan s-a convins in privinta lui CFR Cluj dupa meciul din a doua etapa a play-off-ului Ligii 1. Atacantul lui Eugen Neagoe e sigur ca gruparea din Banie merita sa castige confruntarea cu campioana en-titre. Neconvocat la echipa nationala, Ivan a fost integralist…

- CS Universitatea Craiova și CFR Cluj au remizat, scor 1-1, in runda secunda a play-off-ului Ligii 1. Eugen Neagoe (55 de ani), antrenorul gruparii oltene, crede ca formația lui ar fi meritat victoria. Eugen Neagoe, dupa CS Universitatea Craiova - CFR Cluj 1-1 „Foarte bine era daca am fi caștigat. Am…

- Capitanul echipei Universitatea Craiova, Andrei Ivan, considera ca CFR Cluj are cele mai multe sanse sa castige titlul de campioana a Superligii de fotbal in acest sezon, chiar daca nicio echipa din play-off nu trebuie subestimata."Nu s-a vorbit niciodata de titlu in vestiar, mereu am luat-o pas…

- Președintele formației Universitatea Craiova , Sorin Carțu, a apreciat victoria și evoluția baieților lui Eugen Neagoe din partida cu CFR Cluj. Conducatorul Științei este de parere ca șocul excluderii din lot, cel puțin pentru acest meci, al jucatorilor Papp, Gaman și Mitrea a avut efectul scontat.…

- Basarab Panduru a fost uluit de faza primului gol din partida dintre Universitatea Craiova si CFR Cluj. Fostul international s-a declarat socat de cum a gestionat trupa lui Dan Petrescu faza fixa din care Andrei Ivan a deschis scorul. Universitatea Craiova a reusit o victorie extrem de importanta cu…

- Universitatea Craiova a reusit sa-si adjudece victoria in fata echipei CFR Cluj, sambata seara, pe stadionul “Ion Oblemenco”, in etapa 25 din Superliga. Eroul Stiintei a fost capitanul Andrei Ivan, autorul ambelor goluri. La finalul partidei din Banie, antrenorul ardelenilor, Dan Petrescu, a fost impacat…

- Atacantul formatiei Universitatea Craiova , Andrei Ivan, considera ca echipa se prezinta bine dupa cantonamentul din Antalya. In ceea ce-l priveste, „Jdechi“ a spus ca isi doreste sa marcheze cat mai mult in partea a doua a campionatului. „Ne-a incarcat foarte mult Mister (Eugen Neagoe). Sunt optimist!…