ATAC DE URS ÎN BUZĂU: Are 400 de kg! S-a ridicat în picioare și era până la streașină! Situație disperata in localitatea buzoiana Beceni. Ursul a dat iama in ultimele zile la mai multe gospodarii și la mai multe stane din localitate. Spre exemplu, in jurul orei 23:00, ursul a dat iama la o stana din satul Carpiniștea, comuna Beceni. S-a cerut ajutorul autoritațile prin apelul unic de urgența 112, drept pentru care s-a emis și mesaj RO-ALERT. „Suntem disperați, nu știm ce sa mai facem, intra peste noi in casa. Dupa ce m-am asigurat ca ursul nu mai este am fost afara sa adun toate oile pentru ca au fugit care incotro. La aproximativ 20 de minute, m-am intors spre gospodarie insa am… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

