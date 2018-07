Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 14 persoane au fost ranite, dintre care doua grav, in ceea ce pare a fi un atac cu cuțitul intr-un autobuz din orașul Luebeck din nordul Germaniei, relateaza un ziar local citat de Reuters. Suspectul ar fi un iranian care se afla deja in custodia poliției.

- Un atentat terorist a avut loc in orașul Leubeck, din nordul Germaniei. Un barbat inarmat cu un cuțit a urcat intr-un autobuz, in care se aflau 14 persoane și a inceput sa-i atace la intamplare.UPDATE: Surse apropiate forțelor de ordine arata ca unul dintre pasageri a murit. 12 persoane…

- Trei persoane au fost ranite, un tanar in varsta de 17 ani fiind in coma, in urma unui accident rutier produs, joi, in apropiere de stațiunea Costinești, in care au fost implicate o autoutilitara și un autoturism cu volan pe dreapta. Un elicopter SMURD a sosit de urgența la fața locului, de unde l-au…

- Cinci persoane au fost ranite in urma unei explozii produse intr-un imobil rezidential din oraselul Wuppertal, situat in vestul Germaniei, anunta autoritatile, citate de site-ul de stiri T-online.de.

- Un balon cu aer cald s-a prabușit in vestul Germaniei și șapte persoane au fost ranite fiind transportate la spital, scrie dpa citat de Agerpres. Incidentul s-a produs sambata in timpul unei ploi torențiale. O rafala de vant a promprimat balonul, care s-a prabușit de la o inalțime de aproximativ 10…

- Sapte pompieri au fost raniti usor in timp ce actionau pentru stingerea unui incendiu la Europa Park, in Rust, vestul Germaniei, a anuntat politia duminica. Incendiul a inceput sambata seara intr-o...