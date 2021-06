Rusalii Binecuvantate!

Sărbătoarea Rusaliilor- Pogorârea Sfântului Duh este cunoscută și sub denumirea de Cincizecime. Este o sărbătoare de mare importanță pentru lumea creștină prin care este celebrată coborârea Sfântului Duh asupra ucenicilor lui Iisus Hristos și are loc, în fiecare an, la 50 de zile de la Înviere. Este un moment când reflectăm la viața Mântuitorului și la îndeplinirea… [citeste mai departe]