- FNGCIMM a acordat garantii de peste 46 de miliarde lei, prin IMM Invest PlusPeste 71.000 de garantii in valoare de 46,4 miliarde de lei au fost acordate de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM (FNGCIMM), in perioada 2020 - 2023 prin Programul IMM Invest Plus, potrivit datelor prezentate…

- Un incident ingrijorator a avut loc sambata in Germania, relateaza cotidianul Bild, citat de La Libre Belgique. Un barbat in varsta de 40 de ani a atacat copii ucraineni in Einbeck, in landul Saxonia Inferioara, scrie news.ro.Potrivit politiei, trecatorul a tras mai intai de par o fetita, apoi a…

- O femeie, aflata la etajul 1 al unui hotel din Botosani, si-a aruncat copiii, cu varstele de 2, respectiv 3 ani, de la balcon. Aceasta ameninta ca se va sinucide. ”IPJ Botosani a fost sesizat, pe 20 august, cu privire la faptul ca o femeie, aflata la etajul 1 al unui hotel, si-a aruncat copii de la…

- Zone intinse din vestul si centrul Germaniei au fost lovite de furtuni extreme, cu ploi torențiale si vant violent. Aproape o suta de curse aeriene au fost anulate pe Aeroportul din Frankfurt, iar cea mai mare statie de metrou din oras a fost inundata.

- Ploile abundente care au cazut in unele regiuni ale Germaniei au provocat inundatii si au facut ca zeci de zboruri sa fie anulate pe aeroportul din Frankfurt, cel mai aglomerat din tara. Important hub european, aeroportul a fost paralizat de apa care s-a acumulat pe piste, potrivit imaginilor postate…

- Zeci de intarzieri au fost inregistrate pentru mai multe zboruri de pe aeroportul din Frankfurt, pe fondul inundațiilor care au afectat aceasta regiune din Germania. Scene haotice s-au desfașurat pe aeroportul din Frankfurt, din Germania, la primele ore ale dimineții de joi (17 august), dupa ce inundații…

- Aproximativ 13.000 de persoane au primit ordin de evacuare temporara dintr-un cartier din Dusseldorf (vestul Germaniei), dupa descoperirea unei bombe americane din cel de-al Doilea Razboi Mondial, au anuntat luni pompierii, scrie Digi24.ro . Bomba americana, care cantareste o tona si urma sa fie dezamorsata…