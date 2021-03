Atac cu arma albă în Vancouver (Canada). Multiple victime Un atac cu arma alba s-a derulat in aceasta noapte (dupa ora Romaniei), care a facut victime in apropierea unei biblioteci din Vancouver, in vestul Canadei, a anuntat sambata politia, fara a preciza starea victimelor, noteaza AFP. Jandarmeria regala canadiana (RCMP) a indicat intr-un mesaj pe Tweeter ca mai multe persoane au fost injunghiate in interiorul si in vecinatatea unei biblioteci. Un suspect a fost retinut, a adaugat politia, precizand ca nu pare sa existe alti suspecti si ca nu mai exista niciun pericol pentru public. RCMP a mai facut cunoscut ca este in cautarea altor posibile victime.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

