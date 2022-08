Atac cibernetic la televiziunea din Crimeea

Hackerii ucraineni au atacat televiziunea din Crimeea și in loc de propaganda și minciunile Rusiei despre razboiul din Ucraina, rușii au urmarit apelul lui Volodimir Zelenski, relateaza Unian. In acest mod, la televiziunea din Crimeea a putut fi urmarit mesajul de seara al președintelui ucrainean. In declarație se menționa pentru oficialii ruși ca nu vor avea parte de pace pe acest teritoriu. „Fiecare dintre oficialii ruși care au confiscat pamantul prețios din Crimeea sa-și aminteasca ca acesta nu este țara unde vor avea pace”, a subliniat Zelenski. Cetațenilor li s-a aratat și un video patriotic…