Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) solicita Ambasadei Federatiei Ruse sa manifeste retinere maxima in oferirea oricaror interpretari cu privire la incidentul de miercuri dimineața inaintea finalizarii anchetei autoritatilor responsabile. Instituția considera „pripita si complet nepotrivita si inoportuna…

- Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene confirma convocarea ambasadorului Republicii Moldova in Federația Rusa la Ministerul rus al Afacerilor Externe și exprimarea unui protest in legatura cu „mitingul de la Ambasada Rusiei la Chișinau din 24 martie”. In acest context, MAEIE menționeaza…

- Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene confirma convocarea ambasadorului Republicii Moldova in Federația Rusa la Ministerul rus al Afacerilor Externe și exprimarea unui protest in legatura cu „mitingul de la Ambasada Rusiei la Chișinau din 24 martie”.

- Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene confirma convocarea ambasadorului Republicii Moldova in Federația Rusa la Ministerul rus al Afacerilor Externe și exprimarea unui protest in legatura cu „mitingul de la Ambasada Rusiei la Chișinau din 24 martie”.

- In contextul deciziilor autoritaților statelor din regiune care au afectat caile de transport aerian și terestru de pasageri din și spre Federația Rusa, Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene face un apel la calm catre cetațenii țarii noastre aflați temporar in Federația Rusa. In cazuri…

- Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene condamna cu fermitate recunoașterea de catre Federația Rusa a „independenței” entitaților separatiste din regiunile de est ale Ucrainei.

- Cu referire la situația de securitate din regiune, Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene anunța ca se afla in contact permanent la acest subiect cu partenerii țarii noastre. Instituția precizeaza ca in cazul unui evoluții ingrijoratoare, Ambasada Republicii Moldova la Kiev "dispune de…

- USR Bucuresti condamna "actele de vandalism, hartuire si violenta" la adresa soferilor STB care respecta hotararile judecatoresti, isi respecta obligatiile si ies pe traseu in Bucuresti.