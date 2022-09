ATAC ARMAT la o școală din Rusia! Sunt morți și răniți FOTO/VIDEO Un barbat inarmat a intrat intr-o școala din centrul Rusiei și a inceput sa traga. Cel puțin noua oameni au fost uciși, iar alți 20 au fost raniți, conform autoritaților ruse, citate de BBC. Atacul a avut loc in orașul Ijevsk, iar forțele de ordine și ambulanțele au ajuns la locul faptei. Atacul a avut loc la școala cu numarul 88, in care se aflau in jur de 1000 de elevi și 80 de profesori. Dintre cele noua persoane ucise, cinci ar fi elevi, doi ar fi profesori, iar alți doi agenți de securitate. Școala se afla in centrul orașului Ijevsk, de aproximativ 650.000 de locuitori, și este in apropiere… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

