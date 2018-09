Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineata, politistii din Prahova, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Politiei Romane, efectueaza 5 perchezitii la persoane banuite de furturi.Doua persoane vor fi aduse la audieri. La data de 18 septembrie a.c., politistii din Prahova efectueaza 5 perchezitii in Mizil…

- O femeie a murit in urma unui incendiu produs joi intr-o cladire rezidentiala din sud-estul Londrei, au declarat reprezentantii Brigadei de Pompieri din Londra, care au stins incendiul dupa doua ore, relateaza Reuters, citeaza mediafax.ro.

- Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale desfașoara activitați pentru soluționarea unui caz de inșelaciune prin metoda ,,accidentul”. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Un copil de cinci ani și parinții acestuia au fost raniți, miercuri, dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat in șanț, in localitatea Copacioasa, din comuna Scoarța. Șoferul, un barbat de 55 de ani, a spus ca a incercat sa evite coliziunea cu un tir. „Un autoturism condus…

- Sapte persoane au fost ranite usor in urma unei tamponari intre doua autoturisme care a avut loc duminica pe strada Goethe, in municipiul resedinta de judet, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ISU Sibiu citat de Agerpres.ro. Tamponare intre doua autoturisme in municipiul Sibiu, pe strada…

- Politia a fost chemata in jurul orei locale 02.30, in zona Moss Side, unde a gasit mai multe persoane ranite. Ranile victimelor sunt de la 'minore la majore', dar majoritatea nu par sa le puna viata in pericol, au indicat autoritatile, fara a preciza natura ranilor. 'Politistii incearca…

- Primul accident a avut loc pe Soseaua Oltenitei. Un conducator auto nu a acordat prioritate altui sofer si s-au ciocnit. In urma impactului violent, cele doua autoturisme au ricosat in alte trei masini parcate. La fata locului au ajuns si ambulantele care le-au acordat ingrijiri medicale celor doi…

- Un accident rutier a avut loc, duminica, în jurul amiezii, pe strada Traian Vuia, din Cluj-Napoca, în zona Aeroportului.Din primele informații, cauza accidentului a fost neacordarea de prioritate.În urma impactului, șase persoane au fost ranite ușor, însa,…