- Incidentul armat la Berlin. Un barbat a deschis focul in mulțime, o persoana a murit iar alte patru au fost ranite.Autorul atacului armat a reusit sa fuga si este cautat de autoritati. Anchetatorii incearca sa afle motivul atacului.Potrivit unor surse din cadrul comisiei de ancheta citate de site-ul…

- O explozie puternica a avut loc marti seara la o uzina chimica situata in apropierea oraselului spaniol Tarragona., Deflagratia a produs un incendiu de amploare, informeaza cotidianul El Mundo, potrivit caruia cel puțin o persoana a murit și șase sunt ranite.

- O persoana a fost ucisa si alte trei grav ranite miercuri in urma unui atac armat pe o artera centrala a capitalei canadiene Ottawa, a anuntat politia locala. Politia semnaleaza intr-un comunicat ca in prezent il cauta pe autorul atacului, scrie agentia...

- O persoana a murit, iar alte trei au fost ranite in atacul armat din centrul orasului Ottawa, a anuntat Politia canadiana, dand asigurari ca nu mai exista niciun risc, anunța MEDIAFAX.O persoana a murit, iar alte trei sunt spitalizate in stare grava in urma atacului produs in zona Gilmour…

- Un pod s-a prabușit in sudul Franței, intr-o localitate situata la aproximativ 30 de km de Toulouse. Bilanțul provizoriu indica moartea unei adolescente de 15 ani, cel puțin o persoana disparuta și doi raniți.