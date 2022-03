Stiri pe aceeasi tema

Romania nu are niciun motiv de a intra intr-un conflict armat cu Rusia, a declarat președintele PSD Marcel Ciolacu, luni, la sediul partidului. Marcel Ciolacu a exclus ca Romania va intra intr-o „stare de criza".

Președintele Vladimir Putin a ordonat duminica punerea in „alerta maxima" a forțelor de descurajare nucleara ale Rusiei, țara care are cel mai mare arsenal nuclear din lume. Insa cate arme nucleare are mai exact Rusia?

In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 4.247 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 2.944 mai puțin decat in ziua anterioara. 479 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima…

Pe perioada celor 60 de zile, timp in care a fost instituita stare de urgența pe intreg teritoriul Republicii Moldova, se interzice exportul graului și zaharului din țara.

UEFA va lua masuri dupa izbucnirea conflictului armat dintre Rusia si Ucraina si a anuntat, intr-un comunicat, ca a convocat o sedinta extraordinara a Comitetului Executiv, pentru vineri dimineata, conform news.ro.

Un barbat aflat la intrarea in curtea unui liceu din Targoviste si care insista sa se fotografieze cu elevi a fost legitimat de jandarmi, iar in urma controlului corporal a fost gasit asupra lui un cutit, informeaza, marti, Inspectoratul de Jandarmi Judetean (IJJ) Dambovita, conform Agerpres.

Membrii unei asociatii din judetul Brasov, impresionati de cazul copilului din Sfantu Gheorghe care a ajuns in stare grava la spital dupa ce a fost sfasiat de caini in urma cu cateva zile, au demarat o campanie de strange fonduri pentru ajutorarea familiei acestuia, conform Agerpres.

Un turist aflat in stare grava in masivul Ceahlau, in zona Cabanei Dochia, a fost salvat dupa o interventie de sase ore a salvamontistilor nemteni.