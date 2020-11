Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Donald Trump, a declarat in noaptea de marti spre miercuri ca "este pe cai mari" pentru a castiga scrutinul prezidential si a sustinut ca oponentii sai incearca "sa fure alegerile". Umilința totala pentru PSD: Penibilul atinge cote maxime "Suntem pe CAI MARI, dar ei incearca SA FURE…

- Patru persoane au fost ucise si una a fost ranita intr-un atac armat in Nevada, in Statele Unite, iar intre morti se afla un barbat suspectat ca este autorul atacului armat, impuscat de politie, scrie presa locala, conform news.ro.Fortele de ordine au fost alertate marti, catre ora locala…

- Lupta pentru presedintia SUA se da "la baioneta", cu actualul presedinte favorit dupa ce a castigat Florida. Donald Trump reuseste sa castige in statele Texas si Ohio, anunta Fox News. Umilința totala pentru PSD: Penibilul atinge cote maxime Cele doua state ii aduc presedintelui 56 de electori.…

- Presedintele Donald Trump a obtinut inca doua victorii importate impotriva fostului vicepresedinte Joe Biden. Potrivit New York Times, presedinte s-a impus in statele Iowa si Montana. Cei noua electori obtinuti in cele doua state sunt insa anulati de victoria lui Biden in Minnesota, stat cu 10 electori.…

- O femeie transgender, Sarah McBride, a fost aleasa marti in Senatul statului Delaware, in nord-estul SUA, o premiera in istoria politica a tarii, informeaza AFP. „Am reusit. Am castigat alegerile”, a anuntat pe Twiter McBride, membra a Partidului Democrat si militanta cu experienta pentru drepturile…

- Direcția de Sanatate Publica Gorj a inregistrat in ultimele 24 de ore alte 3 decese din cauza coronavirusului. Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta astfel: 522 persoane in carantina la domiciliu/locația declarata;1834 persoane confirmate cu COVID-19 din care: 1661 persoane…

- Politia din orasul Rochester, alertata, a anuntat sambata ca la fata locului erau aproximativ 100 de persoane, in conditiile in care petrecerile sunt interzise din cauza pandemiei. „Aceasta este cu adevarat o tragedie de proportii epice”, a declarat reporterilor un sef al politiei, scrie news.ro.…

- Incendiu la un apartament in Cernavoda, judetul Constanta.Purtatorul de cuvant al ISU Constanta, Anamaria Stoica spune ca, seara trecuta am fost solicitati sa intervenim pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la un apartament. Ajunsi la fata locului, colegii mei au evacuat rapid o femeie, iar alte…