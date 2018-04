Atac armat în Statele Unite. Un bărbat îmbrăcat foarte sumar a împuşcat mortal trei oameni Un barbat imbracat foarte sumar a impuscat mortal trei oameni si a ranit cel putin alti patru duminica intr-un local de la periferia orasului american Nashville, statul Tennessee, a indicat politia citata de Reuters si AFP.



Incidentul s-a produs la ora locala 03.25. Barbatul, care purta doar o jacheta verde, a intrat in restaurant cu o pusca de asalt tip AR-15 si a deschis focul asupra clientilor. Unul dintre acestia a reusit sa-i ia arma, a precizat politia din Nashville intr-un comunicat.



Barbatul a fugit pe jos, nu inainte de a-si da jos si jacheta, a precizat politia.

Sursa articol si foto: antena3.ro

