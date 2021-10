Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat inarmat cu un arc si sageti a ucis cinci persoane si a ranit alte doua, miercuri, la Kongsberg, in sud-estul Norvegiei, a anuntat politia norvegiana care a arestat un suspect, transmit AFP si Reuters. Politia norvegiana a arestat un danez de 37 de ani, suspectat a fi autorul unui atac cu arc…

- Un individ inarmat cu un arc si sageti a ucis mai mulți oameni si a ranit alți cațiva, miercuri seara, 13 octombrie, la Kongsberg. Orașul este situat in sud-estul Norvegiei. Politia norvegiana a anunțat ca a arestat un suspect, transmit AFP si Reuters . Știre in curs de actualizare “Din pacate, putem…

- Autoritatile au fost alertate in legatura cu focuri de arma intr-un supermarket Kroger din Collierville, un oras de la periferia orasului Memphis, la ora locala 13.30 (18.30 GMT)."Atunci cand am ajuns acolo, am gasit mai multe persoane ranite", a spus Dale Lane, seful politiei din Collierville. Dintre…

- Presa britanica relateaza despre un posibil atac cu acid dupa ce mai multe persoane au folosit lapte pentu a-și calma arsurile de pe corp inainte de a fi transportate la spital.Imaginile publicate de DalyMail prezinta mai multe cutii de lapte pe jumatate goale și sticle de apa aruncate pe trotuar, in…

- In data de 24 august 2021, ora 22.10, in timpul efectuarii serviciului de patrulare, un echipaj format din trei politisti locali din cadrul Serviciului Ordine Publica a fost solicitat sa se deplaseze pe str. Henri Coanda unde un cetatean gasise o borseta barbateasca ce continea documente si obiecte…

- Traficul rutier din mai multe puncte de trecere a frontierei, in special in vest și sud este foarte aglomerat, sambata, 31 iulie, timpul de așteptare la coada fiind de peste o ora. La Nadlac II timpul de asteptare ajunge și la doua ore, in timp ce la Vama Veche cei care intra in tara cu autoturismul…

- Persoanele care participau la o petrecere din orașul texan Fort Worth au ucis luni dimineața un barbat prin lapidare dupa ce acesta a deschis focul și a omorat unul dintre participanți, relateaza Hotnews , care citeaza Insider. Potrivit poliției din localitate, ”o intrunire restransa” avea loc in jurul…

- Persoanele de la o petrecere din orașul texan Fort Worth au ucis un barbat prin lapidare dupa ce acesta a deschis focul și a împușcat fatal unul dintre participanți, relateaza Insider.Poliția din Fort Worth a anunțat într-un comunicat ca „o întrunire restrânsa”…