- Cel putin noua persoane au fost impuscate, dintre care mai multe mortal, intr-un atac armat care a avut loc duminica seara intr-o resedinta din orasul Fresno, in statul american California, a anuntat politia, potrivit AFP si Reuters, care citeaza si un bilant din media

- Cel puțin doua persoane au murit, iar alte șase au fost ranite in urma unui atac comis marți dimineața, ce a vizat o cladire din capitala siriana Damasc, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.ro.Cladirea se afla in apropierea ambasadei libaneze, intr-o zona in care se afla…

- Echipele de salvare din Camerun au cautat cu febrilitate eventuali supravietuitori sub daramaturile unor case prabusite in urma unei alunecari de teren, ce a fost provocata de ploi torentiale, care au facut cel putin 22 de victime, potrivit unor informatii si imagini transmise de postul national…

- Patru persoane au fost ucise și cinci au fost ranite intr-un atac comis in Kansas City, duminica dimineața, a anunțat poliția citata de CNN. Suspectul atacului nu a fost inca reținut, a spus poliția care nu are deocamdata informații cu privire la identitatea acestuia. Presa locala scrie ca un barbat…

- Cel putin doua persoane au murit si alte opt au fost ranite sambata, in urma unui atac armat petrecut intr-un bar din orasul Lancaster din statul american Carolina de Sud, au informat oficiali locali, citati de Reuters, titreaza Mediafax. Autorul atacului se afla in libertate si nu este clar daca acesta…

- Un individ inarmat cu o pusca cu aer comprimat a deschis focul vineri dimineata intr-un cartier din Lyon, ranind usor cel putin doua persoane, barbatul fiind deja retinut, a anuntat politia franceza, potrivit postului BFM TV. La fata locului a fost imobilizat un important dispozitiv de securitate,…

