- Costurile de care vor fi scutiti cei care se vor racorda la reteaua de gaze vor fi suportate de fapt de toti consumatorii in facturile finale, iar in unele cazuri e vorba de milioane de euro, a declarat, marti, pentru AGERPRES, Razvan Nicolescu, fost ministru al Energiei si expert in domeniu. El a criticat…

- Noul regulament de racordare la rețele de distribuție a gazelor naturale, aflat momentan in dezbatere publica, va face gratuita racordarea și pentru o parte dintre societațile comerciale care solicita acest lucru, potrivit publicației Economica.net. Autoritatea Naționala de Reglementare in Energie a…

- Ședința de Guvern de luni a inceput cu un dialog festiv, ca in prima zi de școala, intre premierul Ludovic Orban și ministrul educației, Monica Anisie, in care primul s-a aratat mulțumit de pregatirile facute in toata țara, iar a doua a prezentat o statistica la nivel național. In timp ce in țara au…

- Sorin Roșca Stanescu Marcel Ciolacu, inainte de a fi ales președinte plin al partidului, și-a asumat in mod public raspunderea pentru reușita moțiunii de cenzura. PSD, ca partid politic, la randul sau a legat ombilical aceasta moțiune de cenzura de nemajorarea cu 40% a punctului de pensie și de nedublarea…

- O eleva care a absolvit Bacalaureatul cu nota 10 refuza sa incaseze banii oferiți de Guvern drept premiu, in semn de protest fața de disprețul manifestat fața de sistemul de educație, preferand sa dea bani in campanie. Fosta președinta a Consiliului Național al Elevilor, Antonia Pup a luat 10 la Bacalaureat…

- Medicii și asistentele de la Spitalul CF Witting, spital suport COVID-19, au ieșit in strada, reclamand condițiile nefavorabile de lucru și lipsa sporurilor promise de Guvern. Cadrele medicale de la Spitalul Witting acuza ca nu au echipamente și ca in spital nu exista epidemiologi, astfel ca unitatea…

- Germania a raportat miercuri cea mai mare crestere zilnica de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus din ultimele trei luni, transmit dpa si Reuters, conform Agerpres. Institutul Robert Koch (RKI) a anuntat miercuri 1.226 de cazuri noi confirmate de la precedenta raportare. Aceasta crestere, cea…

- “Azi, in Comitetul National pentru Situatii de Urgenta, am emis o Hotarare care sta la baza Hotararii de Guvern adoptata azi (marti n.r), in baza Legii 136 (Legea 136/2020 privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii publice in situatii de risc epidemiologic si biologic – n. r.) si anume: Institutul…