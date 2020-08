Stiri pe aceeasi tema

- Alb-violetii au anuntat intariri pe ultima suta de metri inainte de startul Ligii 2. Nou venitii la ASU Politehnica sunt: atacantul Alexandru Popescu, care a jucat si la CS Mioveni – chiar adversarul din prima etapa, si mijlocasii Victor Lolea si Doru Andrei, care au fost mai intai testati. Alexandru…

- Cele doua timisorene din Liga 2 au fost primele care au primit „bilet de ordine” la stabilirea tintarului. ASU Politehnica va debuta acasa in noul sezon, avand un meci greu cu CS Mioveni. De partea cealalta Ripensia are primul meci, „afara” pe terenul lui FC U Craiova. ASU Poli si Ripensia alterneaza…

- ASU Politehnica si Ripensia s-au intalnit azi pe arena „Stiinta” intr-un meci care ar putea fi sau nu ultimul test inaintea startului noului sezon de Liga 2. A fost 2-2 in unul dintre rarele teste dintre cele doua timisorene, cu gazdele alb-violete conducand in doua randuri. Ambii antrenori au avut…

- Alb-violetii au in sfarsit joc in weekend dupa ce nu a putut disputa primele amicale stabilite. ASU Politehnica o va intalni sambata dimineata, pe arena „Stiinta”, pe divizionara a patra timisoreana CSU Universitatea de Vest intr-un meci cu portile inchise. Fanii nu vor putea asista la joc din cauza…

- Ultima etapa a play-off-ului Ligii a doua de fotbal a adus multa bucurie la Pitești! FC Argeș a terminat la egalitate meciul de pe teren propriu cu UTA, iar prin jocul rezultatelor din celelalte meciuri a reușit promovarea directa in Liga I, alaturi de echipa aradeana. CS Mioveni a pierdut meciul de…

- CS Mioveni a invins, marti, in deplasare, cu scorul de 1-0 (1-0), echipa Turris-Oltul Turnu Magurele, in etapa a IV-a a play-off-ului Ligii a II-a, relateaza News.ro.Citește și: Lotul convocat de echipa Romaniei U 21: lista jucatorilor A marcat Radescu '30. Negrut (Turris) a…

- Politehnica a sunat adunarea, desi mult asteptatele masuri de relaxare dupa 1 iulie au aparut „cu pipeta”. In aceste conditii „Baietii in ghete”, in numar de 25 la prima sedinta, au fost impartiti in trei grupe separate de pregatire sub comanda lui Tavi Benga. Printre tinerii clubului au aparut si nume…

- „Baietii in ghete” au avut ieri ultima sedinta de pregatire din aceasta luna. Jucatorii Politehnicii au primit o „mini-vacanta” de zece zile inainte de reluarea pregatirilor. Clubul alb-violet vrea sa inceapa antrenamentele normale pentru editia 2020-21 a Ligii 2 pe 1 iulie, dar totul depinde si de…