- ASU Politehnica e pe o panta ascendenta in Liga a II-a dupa ce nu a mai pierdut de trei etape. ”Baieții in ghete” dau piept insa cu FC Argeș, gruparea cu aceleași culori care nu a suferit niciun eșec pana acum in acest sezon. Oaspeții nu-l vor avea pe banca pe tehnicianul Emil Sandoi, suspendat […]…

- Faza a patra a etapei nationale a Cupei Romaniei va debuta marti, 11 septembrie. In aceasta etapa vor intra in competitie cele 21 de castigatoare ale fazei a III-a si 15 echipe care evolueaza in editia actuala a Ligii a II-a, urmand a se disputa 18 meciuri, intr-o singura mansa, eliminatorie, pe terenul…

- ASU Politehnica a disputat un nou amical la mijloc de saptamana cu formația Centrului Național de Pregatire din Timișoara. Nici de aceasta data divizionara secunda nu s-a impus, deși a inceput partida cu o echipa apropiata de cea de baza, una care a fost condusa cu 3-0! A fost pana la urma 3-4 intr-un…

- ASU Politehnica a reușit al doilea succes consecutiv in aceasta ediție a Ligii a II-a. ”Baieții in ghete” s-au impus cu 2-1 pe terenul nou promovatei Aerostar Bacau. Ambele goluri ale timișorenilor au fost marcate de mijlocașul Bogdan Bozian, autor al unor ratari mari in jocurile anterioare. Asa cum…

- ASU Politehnica are parte duminica de un nou joc pe teren propriu. Dupa ce nu au reușit sa treaca de Luceafarul, elevii lui Cosmin Petruescu incearca sa caștige in fața unei pretendente la promovare, Universitatea Cluj, grupare care a transferat in vara doi jucatori de la alb-violeți. ”Baieții in ghete”…

- ASU Politehnica nu revine cu niciun punct din prima deplasare a sezonului. Formatia pregatita de Cosmin Petruescu a cedat la Petrosani pe terenul nou promovatei Energeticianul, scor 1-2. Gazdele au condus cu 2-0 la pauza iar „Baietii in ghete” au redus din diferenta prin Marvin Schieb. Formatia din…

- ASU Politehnica a inregistrat a doua remiza la rand in amicalele verii. A fost astazi pe ”Știința” tot un 2-2 și tot cu o divizionara C, dar de aceasta data cu Reșița lui Octavian Benga. Formația pregatita de fostul ”secund” al lui ACS Poli a condus la pauza. Gazdele au pus stapanire pe joc dupa […]…

- Formația alb-violeta susținuta și financiar de suporteri a hotarat sa organizeze o acțiune de selecție in aceasta saptamana. Decizia a fost luata deoarece numeroși tineri jucatori s-au adresat oficialilor lui ASU Politehnica pentru a primi o șansa de a evolua pe ”Știința”. ”Baieții in ghete” au anunțat…