- Formația susținuta financiar de suporteri e cea mai activa trupa timișoreana la capitolul transferuri. ASU Politehnica a anunțat astazi cel de-al șaselea nume nou pentru ediția 2018-19 a Ligii a II-a. Ultimul venit e Tamas Szasz, un fundaș central in varsta de 20 de ani care ultima data a fost sub contract…

- Gruparea susținuta financiar de suporterii timișoreni a confirmat numele noului tehnician al ”Baieților in ghete”. Cosmin Petruescu, antrenor care a pregatit-o in ultimele sezoane pe CSM Lugoj, va prelua prerogativele de ”principal” la ASU Politehnica incepand cu data de 1 iulie. Petruescu (40 de ani)…

- Echipa de fotbal Axiopolis Cernavoda sustine astazi ultimul meci din editia 2017 2018 a Ligii a 3 a, seria secunda.Etapa a 26 a, care inchide campionatul, incepe astazi, iar formatia din Cernavoda antrenor, Ionel Melenco , a patra clasata, cu 51 de puncte, intalneste pe teren propriu, de la ora 18.00,…

- Pas cu pas, se apropie de final si editia 2017/2018 a Ligii a III-a la fotbal, iar lucrurile par a se fi lamurit in Seria a II-a, cea in care evolueaza echipele din judetul nostru. SSC Farul Constanta a invins, sambata, pe teren propriu, scor 3-2 (2-0), pe FCSB II, intr-o partida contand pentru etapa…

- ”Baieții in ghete” au pierdut in runda a 34-a a Ligii a II-a la Uricani, pe terenul Științei Miroslava. Dupa o deplasare lunga cu tinerii in Moldova, ASU Politehnica a fost condusa pe tabela, a egalat imediat prin Vasile Nicolae, dar a cedat toate punctele in prelungiri dupa un autogol stupid. S-a incheiat…

- Sansele Forestei de salvare de la retrogradare se imputineaza de la etapa la etapa. Formatia suceveana nu da semne de revenire pe acest final de sezon, ajungand la a sasea infrangere consecutiva pe teren in campionatul Ligii a II-a. Ultimul esec, 1-8 la UTA, inregistrat sambata, in etapa a ...

- In momentul de fața, CSM Reșița se afla pe locul trei in clasament, cu 48 de puncte acumulate in 23 de etape. De cealalta parte, Millenium Giarmata ocupa poziția 12 și a reușit sa obțina 26 de puncte in 24 de meciuri jucate. Dupa acest joc, rosso-nerii vor mai avea de disputat meciuri acasa…

- Formația de handbal alb-violeta nu s-a impacat cu eșecul de ieri suferit in fața celor de la CSM București. SCM Politehnica a pierdut jocul 2 al sferturilor de finala, scor 18-19, dar depune memoriu deoarece considera ca rezultatul a fost influențat de arbitri. Banațenii considera ca oficialii jocului…