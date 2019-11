Stiri pe aceeasi tema

- ASU Politehnica a castigat un meci „de sase puncte” cu FK Csikszereda Miercurea Ciuc, scor 1-0, in runda a 15-a a Ligii 2. Singurul gol al partidei a fost marcat in repriza secunda de Alin Ignea, care i-a facut astfel fericit debutul lui Octavian Benga pe banca „Baietilor in ghete”. Tehnicianul a sarbatorit…

- ASU Politehnica are de azi un nou antrenor principal. „Baietii in ghete” vor fi preluati de Octavian Benga, care s-a despartit de divizionara C CSC Ghiroda pentru a prelua postul la alb-violeti. Noul tehnician are 39 de ani si va fi la prima experienta ca „principal” la nivelul Ligii 2. ASU Poli a gasit…

- „Baietii in ghete” vor fi de maine pe drumuri timp de jumatate de saptamana. ASU Politehnica va lega dificila deplasare de la Ploiesti de un alt meci complicat – restanta cu Gloria Buzau. Desi pornesc cu sansa a doua in ambele jocuri, alb-violetii sunt optimisti ca vor obtine puncte din periplul de…

- „Baietii in ghete” au intrat in linie dreapta cu pregatirea Derby-ului Vestului de duminica. ASU Politehnica a castigat ultimul duel direct de pe „Motorul” in primavara, cand, ca si acum, UTA era favorita. Mugur Gusatu ii vede pe aradeni intre primele trei forte ale Ligii 2, cu toate acestea tehnicianul…

- FC Farul Constanta si a pastrat seria de invincibilitate pe teren propriu fara gol primit si dupa etapa a zecea a Ligii a 2 a, in care a intalnit pe litoral ultima clasata, Sportul Snagov, de care a trecut insa cu mari emotii. Contra unei formatii care obtinuse un singur punct in noua meciuri, "marinariildquo;…

- ASU Politehnica a pus capat celei mai negre serii de la inceperea noului proiect, cel putin in privinta golurilor. La fel ca la Tg. Jiu „Baietii in ghete” au reusit sa castige la trei reusite diferenta la Dr. Tr. Severin. Alb-violetii si-au surprins si proprii suporteri impunandu-se cu 4-1 in fata celor…

- „Baietii in ghete” si-au dezamagit din nou fanii pe teren propriu. ASU Politehnica era favorita clara in fata tinerilor de la Daco-Getica, dar bucurestenii au plecat cu toate punctele de pe Bega dupa golul marcat de Razvan Prodan. Un 1-0 meritat per total de oaspeti dupa o prestatie extrem de dezamagitoare…