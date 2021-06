Stiri pe aceeasi tema

- Sambata dimineata, pe arena “Stiinta”, a avut loc un joc de pregatire in care au fost vazuti in actiune jucatorii aflati in probe la echipa noastra. Oponentii lor au fost juniori ai Politehnicii de la grupele 2003, 2004 si 2005. Echipa formata preponderent din trialisti a castigat jocul cu 1-0 prin…

- ASU Politehnica s-a reunit azi pe canicula la arena „Stiinta”. Noul antrenor, Dorin Toma, a avut 34 de jucatori la prima sedinta de pregatire, dintre care zece nume sunt din afara clubului. Alb-violetii nu au anuntat noutati certe la capitolul sosiri, dar s-a modificat lista plecarilor. Romario Rus…

- ASU Politehnica si-a revenit psihic dupa o serie neagra si vrea acum sa lege victoriile in play-off-ul Ligii 2. Banatenii dau piept cu Rapid, ocupanta locului 2, in deplasare, dupa ce giulestenii s-au impus in duelurile programate in acest sezon la Timisoara. Dan Alexa si-a mai recuperat din jucatorii…

- SCM Politehnica a castigat primul meci disputat in sala „Dinamo” pe final de sezon. Handbalistii alb-violeti s-au impus cu 31-29 in fata celor de la CSM Fagaras si pastreaza sanse teoretice la clasarea in primele opt echipe ale campionatului. Prima repriza s-a incheiat la egalitate, scor 16-16, dupa…

- Perioada nefasta pentru sportul polist, atat la fotbal, cat si la handbal. SCM Politehnica a inregistrat azi un esec dur, scor 20-26, cu CSM Focsani, in partida din runda 26 programata in Sala „Babes Bolyai” din Cluj. Se poate spune si ca gruparea din Vrancea si-a luat revansa pentru esecul de la baschet…

- ASU Politehnica nu a inceput foarte bine play-off-ul, avand un egal si un esec, ambele in deplasare. Sperantele alb-violetilor la o clasare macar in zona de baraj se leaga si de partidele de acasa. Maine, cu Dan Alexa din nou pe banca, timisorenii spera sa doboare Rapidul, poate cea mai in forma echipa…

- SCM Politehnica e pe minus dupa „turneul de sub Feleac”. Handbalistii alb-violeti au inregistrat un nou esec la Cluj, de aceasta data cu a treia clasata Dobrogea Sud Constanta. Trupa de la malul marii s-a impus intr-o maniera clara, scor 24-18, dupa ce la pauza conducea cu 13-7. Echipa pregatita de…

- SCM Politehnica a fost invinsa in etapa a 22-a a Ligii Zimbrilor. Handbalistii alb-violeti au fost invinsi de CSM Bucuresti, scor 22-25, la capatul unui duel care ar fi putut avea un final usor diferit. Formatia pregatita de Vlad Caba a continuat jocurile in „bula” de la Cluj si a evoluat azi in Sala…