Stiri pe aceeasi tema

- ASU Politehnica nu mai are nici sanse matematice de a ajunge la baraj dupa ultima etapa a Ligii 2 si asta din cauza unui criteriu ciudat. Daca alb-violetii ar bate duminica la Miercurea Ciuc iar Calarasiul ar pierde la Craiova, tot elevii lui Cristian Pustai ar fi „calificati” gratie punctelor facute…

- ASU Politehnica se simte bine vineri acasa, dupa 2-1 cu Dunarea Calarasi, alb-violetii au trecut azi cu acelasi scor de FCU Craiova, liderul la zi al play-off-ului Ligii 2. Sperantele timisorenilor la un loc de baraj raman astfel aprinse desi deocamdata elevii lui Dan Alexa sunt pe locul 5. Timisorenii…

- FC Rapid Bucuresti a obtinut o victorie importanta, 2-0 (1-0) cu AFK Csikszereda (Miercurea Ciuc), sambata seara, pe teren propriu, la Mogosoaia, intr-un meci din etapa a sasea a play-off-ului Ligii a II-a de fotbal. Cu o zi inainte FCU Craiova a invins, in Banie, cu 4-2 pe CS Mioveni si se apropie…

- Alb-violetii au simtit in premiera gustul victoriei in play-off-ul Ligii 2. Dupa mai multe partide nereusite, ASU Politehnica a invins, cu putin noroc, Dunarea Calarasi, scor 2-1, in urma reusitei spaniolului Jose Casado (foto, in picioare) din prelungirile partidei. Prin aceste trei puncte, elevii…

- Fara victorie in play-off, ASU Politehnica are parte maine de doar al doilea joc pe teren propriu in aceasta faza a campionatului Ligii 2. Alb-violetii vor sa sparga ghinioanele contra celor de la FK Csikszereda cu o abordare diferita, Dan Alexa care a ramas pana la urma seful bancii tehnice a echipei…

- ASU Politehnica a suferit azi primul esec din faza play-off-ului Ligii 2. A fost 0-1 cu U Craiova 1948, dupa un joc cu putine ocazii. Gazdele au ratat un penalty in repriza a doua, dar au si marcat dupa o eroare mare, prin belgianul William Baeten. Alb-violetii au avut totusi sansa de a smulge un […]…

- ASU Politehnica are parte sambata de un nou meci capital in contextul luptei pentru accederea play-off-ului Ligii 2 in primul rand. Pe terenul nou promovatei Unirea Slobozia. Alb-violetii cu mai putine minute in primele jocuri oficiale din 2021 au evoluat mai mult azi, intr-un test cu divizionara C…