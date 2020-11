Stiri pe aceeasi tema

- ASU Politehnica nu a avut prea mult timp sa guste succesul cu Petrolul. In aceasta seara alb-violetii calatoresc spre urmatorul obiectiv – o victorie miercuri pe terenul nou promovatei Aerostar Bacau, un meci mai greu decat o arata calculele hartiei. Dan Alexa ar putea improviza in centrul defensivei,…

- ASU Politehnica a bifat un succes foarte important dupa trei remize in campionat. Victoria de azi a venit si in fata unui adversar greu din Liga 2 – Petrolul condus de Viorel Moldovan – si inseamna totodata urcarea timisorenilor pe locul 2 in clasament. A fost 1-0 prin reusita de senzatie din prima…

- Maine e ziua in care Dan Alexa debuteaza ca „sef” al bancii tehnice la ASU Politehnica intr-un meci oficial. Pe „Dan Paltinisanu” soseste Petrolul Ploiesti, mare favorita la promovare, dar care nu se regaseste la acest moment in Top 6 al Ligii 2. Ambele echipe au fost afectate de Covid saptamana trecuta,…

- SCM Politehnica, poate ultimul „bastion” din sportul local timisorean care nu inregistrase cazuri de COVID-19 pana acum, a primit la randul ei o veste proastra la ultima testare. Un component a fost depistat pozitiv iar clubul urmeaza recomandarea DSP Timis de a nu lua parte la competitii timp de sapte…

- Echipa de fotbal Someșul Dej a fost invinsa dramatic pe teren propriu, scor 2-3, de Sportul Șimleu Silvaniei. In minutul 90, dejenii conduceau cu 2-1. Partida dintre Someșul Dej (locul 8 inaintea etapei, 3 puncte) și Sportul Șimleu Silvaniei (locul 5, 5 puncte) – care a debutat la ora 15 pe terenul…

- REȘIȚA – CSM Reșița va intalni sambata, 3 octombrie, de la ora 11:00, formația Unirea Slobozia, pe stadionul „Mircea Chivu” din Reșița! Pana in acest moment, rosso-nerii n-au reușit sa caștige vreun meci acasa: au pierdut, scor 0-4, cu Petrolul și au inregistrat o remiza fara goluri cu Poli Timișoara.…

- ASU Politehnica nu si-a incheiat campania de achizitii desi a avut un start fericit de sezon. Alb-violetii au inregimentat un tanar care s-a antrenat deja sub comanda lui Octavian Benga. Rares Toader apartine de FCSB, e mijlocas polivalent si va evolua la Timisoara sub forma de imprumut pe parcursul…

- Alb-violetii au obtinut prima victorie a sezonului chiar pe terenul unei mari pretendente la promovare. ASU Politehnica s-a impus pe Cluj Arena cu 1-0 in fata Universitatii dupa un joc mai consistent decat al gazdelor. Unica reusita a venit in partea secunda si a apartinut lui Sergiu Popovici, care…