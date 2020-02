Stiri pe aceeasi tema

- „Baietii in ghete” s-au impus categoric in fata mai vechiei cunostinte din „Judet”, Pobeda Star Bisnov. ASU Politehnica a castigat cu 5-1 impotriva echipei din Dudestii Vechi, in primul joc de pregatire din noul an. La finalul partidei, antrenoru alb-violetilor, Octavian Benga, a confirmat ca spaniolul…

- „Baietii in ghete” ar putea trece prin schimbari importante la capitolul U19 in aceasta iarna. Absent de la reunire, mijlocasul Calin Popescu a fost rechemat la Sepsi Sf. Gheorghe. In schimb, ASU Politehnica il va pastra pe Liviu Godin, jucator tanar sosit pe Bega dupa despartirea de Gloria Buzau. Popescu…

- „Baietii in ghete” au programata maine prima sedinta de pregatire din anul 2020. ASU Politehnica nu va pleca in aceasta iarna din zona, cantonamentul va fi efectuat pe plan local iar adversarii din amicale vor fi de asemenea din regiune. Pana acum sub comanda antrenorului Octavian Benga au fost anuntate…

- Parcursul bun al Politehnicii sustinute de druckeri la finele lui 2019 ar putea aduce si oameni potenti financiar alaturi de echipa. Dupa interesul manifestat de Teodor Tender, fiul omului de afaceri Ovidiu Tender, antrenorul alb-violetilor, Octavian Benga a vorbit la finele victoriei cu Pandurii si…

- ASU Politehnica a incheiat anul prin cel de-al saptelea meci consecutiv fara esec. Pandurii Tg. Jiu a fost mult mai greu de invins decat se asteptau druckerii. Timisorenii s-au impus cu 1-0 printr-un penalty primit la ultima faza si transformat de Mircea Axente. Victoria a declansat fiesta in tribune,…

- ASU Politehnica are aparent o misiune usoara sambata pe teren propriu cu Pandurii Tg. Jiu. Gorjenii pregatiti de timisoreanul Calin Cojocaru sunt pe ultimul loc si risca sa nu mai poata continua campionatul din cauze financiare, chiar si asa, antrenorul alb-violetilor, Octavian Benga, asteapta ca elevii…

- Alb-violetii au inceput sa lege victoriile pe „Stiinta”. ASU Politehnica a tratat-o serios pe Sportul Snagov si nu s-a pacalit precum fratii din Giulesti. A fost 2-0 pentru elevii neinvinsului Tavi Benga, dupa golurile „de La Liga” marcate de Alin Ignea si Mircea Axente. Scorul putea fi si mai mare…

- ASU Politehnica parcurge o perioada buna in Liga 2 in luna noiembrie. „Baietii in ghete” au luat sapte puncte din patru jocuri si au prima sansa conform „hartiei” maine impotriva Sportului Snagov. Echipa din Ilfov nu a renuntat insa la lupta si chiar daca e pe locul 18 a obtinut cateva rezultate surprinzatoare,…