- Echipa X Chandra a oferit detalii fotografice ale unei gauri negre, care se afla la mai mult de 1000 de ani lumina fața de Pamant. In imagine se pot observa particulele luminoase capturate in jurul gaurii negre dar și un jet de particule de inalta energie.Observatorul de raze X Chandra este un satelit…

- Astronomii au descoperit o mica gaura neagra in afara Caii Lactee, pentru prima data folosind in acest scop telescopul VLT (Very Large Telescope) din Chile. Aceasta metoda poate contribui la detectarea gaurilor negre ascunse in Calea Lactee și in galaxiile din apropiere, precum și sa arunce lumina asupra…

- Astronomi din Marea Britanie au detectat pentru prima data intr-o maniera directa o gaura neagra intr-un roi stelar foarte tanar din afara galaxiei noastre, folosind o metoda ce promite descoperiri viitoare ale unor astfel de formatiuni celeste, care sunt dificil de observat,

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a anuntat miercuri numirea unui grup stiintific dedicat studierii originilor noilor agenti patogeni (Scientific Advisory Group for the Origins of Novel Pathogens, SAGO), in cadrul caruia epidemiologul cubanez Maria Guzman alaturi de alti 25 de experti vor trebui…

- Oamenii de știința au interceptat pentru prima data lumina de cealalta parte a unei gauri negre. Un astfel de lucru nu doar ca este dificil, ci aproape imposibil din cauza faptului ca gaurile negre „inghit” orice fel de lumina. Descoperirea a avut loc dupa ce oamenii de știința au examinat razele X…

- În centrul aproapei fiecarei galaxii din Univers se afla o gaura neagra supermasiva însa se pare ca unei parți a acestor gauri negre nu le place sa ramâna locului, potrivit unui nou studiu citat de IFL Science.Noul studiu a analizat aceste gauri negre „ratacitoare”,…

- „Vreau sa-i asigur pe oameni ca eforturile noastre politice si diplomatice pentru a gasi o solutie pentru Afganistan vor continua, desigur, in cooperare cu talibanii, daca va fi necesar”, a precizat Boris Johnson, potrivit Reuters. Premierul a mai spus ca situația de pe aeroportul din Kabul, unde mii…

- Deși gaurile negre sunt obiecte cosmice misterioase, care-și nu vor dezvalui niciodata complet secretele cuiva din afara acestora, incredibila ingeniozitate umana și perseverența unor cercetatori duc la progrese continue in descrierea și ințelegerea acestora.