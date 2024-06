Ce înseamnă avansul extremei drepte pentru economia Europei Avansul extremei drepte Primele previziuni privind alegerile europarlamentare de duminica au aratat ca alegatorii i-au pedepsit pe centriștii aflați la putere și au acordat un sprijin fara precedent partidelor de extrema dreapta, mai ales in Franța, unde rezultatele dezastruoase pentru coaliția președintelui francez Emmanuel Macron l-au determinat pe acesta sa dizolve Adunarea Naționala și sa convoace alegeri anticipate, scrie Washington Post . Deși se preconiza ca o combinație de partide centriste și proeuropene va menține majoritatea in Parlamentul European, Macron a recunoscut ca aceste partide… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

