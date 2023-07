Astronomii au făcut o descoperire considerată imposibilă până acum Astronomii au facut o descoperire surprinzatoare: stele mai vechi și evoluate se deplaseaza printr-o zona tanara de formare a stelelor intr-o galaxie. Aceasta observație contravine credinței anterioare ca stelele vechi și tinere nu interacționeaza intre ele sau cu sistemele planetare. Este o noua perspectiva asupra evoluției stelare și deschide noi intrebari in domeniul astronomiei, scrie Interesting Engineering. Comunicatul subliniaza ca „imbogațirea de la aceste stele retrase ar putea fi o modalitate mai viabila de incalzire a Pamantului timpuriu”. Cercetatorii de la Universitatea din Sheffield… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

