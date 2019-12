Stiri pe aceeasi tema

- Vreme de cateva saptamani aceștia au confecționat decorațiuni de Craciun din vanzarea carora intenționau sa-și achiziționeze un videoproiector pentru sala de clasa. A fost o munca in echipa: au invațat sa colaboreze, sa ceara pareri, sa accepte ajutor, sa-și foloseasca imaginația pentru a putea realiza…

- „Primul lucru pe care l-am invatat in Armata a fost sa fim uniti si sa ne ajutam intre noi” Studentii Academiei Fortelor Aeriene „Henri Coanda” au fost si in acest an, ajutoarele lui Mos Craciun. Cel mai mult s-au bucurat sa-i vada copiii din cadrul Centrului de ingrijire de zi „Astra”,…

- Ideea s-a nascut anul trecut, cand trei tineri din Tulcea, a vrut sa faca o bucurie de Craciun, unor copiii fara posibilitați, dar fara sa fie nevoiți sa ceara bani de la oameni. Ideea lor a fost sa le spuna copiilor sa scrie o scrisoare catre Moș Craciun, iar ei sa caute oameni care ar dori sa adopte…

- Bunici, parinți, pici, frați mai mari și mai mici, cu toții sunteți așteptați sa luați parte, pe 6 decembrie, la deschiderea Festivalului Iernii 2019, un amplu eveniment cu multe surprize, care se va desfașura zilnic, pana pe 12 ianuarie, in Țara Piticilor din Parcul Tabacarie. Festivalul Iernii 2019,…

- Asociația SM Speromax Alba lanseaza, in atenția locuitorilor, provocarea de a fi Moș Craciun pentru bolnavii de scleroza multipla din județ, oameni pentru care motivele de bucurie nu sunt foarte dese. Fie ca este vorba despre donații constand in bani sau in produse, membrii comunitații sunt invitați…

- Cercetarile efectuate de grupul hotelier Travelodge au indicat ca multi angajati considera ca este bine sa faca o pauza de la sarcinile gospodaresti sau de la ingrijirea copiilor. Un sondaj realizat in randul a 1.500 de adulti a aratat ca cei mai multi au fost de parere ca timpul petrecut departe de…

- Persoanele care calatoresc in interes de serviciu sunt mai fericite in relatiile personale decat cele care nu pleaca niciodata in calatorii de afaceri, potrivit unui nou studiu, relateaza Press Association miercuri. Cercetarile efectuate de grupul hotelier Travelodge au indicat ca multi…

- Apararea europeana trebuie imbunatatita, a declarat marti presedintele Klaus Iohannis, care a apreciat insa ca un paralelism intre aceasta structura si NATO ''nu ar ajuta pe nimeni''. In cadrul dezbaterii cu jurnalisti si reprezentanti ai societatii civile,…