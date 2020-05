Stiri pe aceeasi tema

- Crestinii ortodocsi de stil vechi il sarbatoresc, astazi, pe Sfantul Mare Mucenic Gheorghe. Acesta este considerat ocrotitorul soldatilor, agricultorilor si al pastorilor. Legenda spune ca Sfantul Gheorghe s-a nascut intr-o familie crestina.

- Lumea sportului este in doliu. Marty Smith, legenda motocross-ului, și soția sa au murit intr-un accident care a avut loc, luni, in deșerul din California, informeaza CNN.Intr-un moment de neatenție, buggy-ul in care Marty Smith se afla alaturi de soția sa, Nancy, și de doi prieteni, s-a rasturnat intr-un…

- Ziarul Unirea Klaus Iohannis: „Din 15 mai, toata lumea va fi obligata sa poarte maști de protecție in spațiile publice inchise și in transportul in comun” Intr-o conferința de presa susținuta miercuri, de la ora 14:00, la Palatul Cotroceni, președintele Klaus Iohannis a anunțat printre altele, ca de…

- In Saptamana Mare, e bine ca toți credincioșii sa le acorde iertarea tuturor celor care le-au gresit și sa se impace cu toți cei cu care au fost in dușmanie. Saptamana Mare 2020, perioada de post aspru In Saptamana Mare se postește aspru. Luni, marți și miercuri se mananca o singura data pe…

- Sir Kenny Dalglish, 69 de ani, depistat cu coronavirus, a declarat: „Oamenii ar putea crede ca am primit cel mai bun tratament datorita numelui meu, dar pentru toți este la fel”. Lumea s-a ingrijorat cand s-a dat vestea ca Sir Kenny Dalglish, fosta legenda a lui Celtic, Liverpool și a naționalei Scoției,…

- Luna februarie a acestui an are 29 de zile in calendar, iar anul 2020 este an bisect. Ziua de 29 februarie este una speciala, o zi rara, care vine o data la patru ani. In acest an, rotatia completa a Pamantului in jurul Soarelui se realizeaza in 365 de zile, 6 ore, 9 minute si 9 secunde. Introducerea…

