Stiri pe aceeasi tema

- Familia tenismenului sarb Novak Djokovici a refuzat sa raspunda despre cum explica faptul ca liderul ATP a participat la evenimente publice, fara sa poarte masca, dupa ce a fost testat pozitiv cu noul coronavirus, la 16 decembrie 2021, informeaza AFP. In conferinta de presa organizata luni, familia…

- Varianta Omicron, mai contagioasa, iși face puternic simțita prezența in SUA, acolo unde a devenit deja dominanta . Pe masura ce Statele Unite inregistreaza un numar record de cazuri zilnice cu COVID, autoritațile de sanatate publica din toata țara au declarat ca adolescenții și tinerii contribuie la…

- Cantareața dominicana Natti Natasha a dezvaluit ca ea și parte din familia ei au fost diagnosticați cu COVID-19. Logodnicul ei, Rafael Pina, și doi dintre copiii lui au fost confirmați in același timp cu artista.

- In fotografia care a starnit furia britanicilor, premierul Boris Johnson apare stand la o masa alaturi de trei persoane, printre care și soția lui, in timp ce alți 13 oameni se aflau in apropiere, la o alta masa sau pe gazon. Imaginea publicata de The Guardian a fost surprinsa pe 15 mai 2020, cand Marea…

- Danemarca a autorizat joi, 16 decembrie, pastila anti-COVID-19 Molnupiravir, dezvoltata de grupul farmaceutic american Merck pentru pacientii din grupele de risc care prezinta simptome ale bolii, devenind prima tara din Uniunea Europeana care face acest pas, informeaza Agerpres , care preia AFP. Kirstine…

- Autoritatile sanitare americane au anuntat vineri ca au dat unda verde unei a treia doze de vaccin anti-Covid pentru toti adultii complet vaccinati cu cel putin sase luni in urma, relateaza AFP si Reuters. Agentia americana pentru alimente si medicamente (FDA) a indicat ca aceasta autorizatie pentru…

- Compania britanica Emergex va incepe in curand testele clinice ale unui vaccin anti-COVID-19 sub forma de plasture. Vaccinul va folosi celulele T pentru a elimina rapid din organism celulele infectate și ar putea oferi o imunitate pentru o perioada mai lunga decat serurile impotriva coornavirusului…

- Statele Unite se asteapta luni la un val de vizitatori internationali dupa ridicarea restrictiilor de calatorie legate de Covid-19 pentru o mare parte a populatiei lumii, impuse pentru prima data la începutul anului 2020, transmite Reuters. United Airlines se asteapta luni ca numarul pasagerilor…