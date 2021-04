Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) a avizat trei noi unitati de productie pentru vaccinuri anti-COVID-19, ale companiilor AstraZeneca, BioNTech/Pfizer si Moderna. Acestea vor face parte din lantul de distributie al vaccinurilor in UE si vor contribui astfel la intensificarea vaccinarii ce se desfasoara…

- Comisarul european pentru sanatate, Stella Kyriakides, avertizeaza ca situatia epidemiologica se mentine „alarmanta” in multe state membre ale UE, mai ales din cauza noilor variante ale coronavirusului, si a semnalat ca sunt de asteptat noi cresteri ale numarului contaminarilor si spitalizarilor in…

- Reprezentanții Uniunii Europene cer companiei AstraZeneca sa livreze inclusiv doze de vaccin impotriva Covid-19 produse in cele doua fabrici din Marea Britanie. Comisarul european pentru sanatate, Stella Kyriakides, susține ca fabricile britanice sunt incluse in contractul de precomenzi incheiat intre…

- Comisarul european pentru sanatate, Stella Kyriakides, a anunțat luni seara ca AstraZeneca nu va mai livra toate dozele de vaccin negociate de Comisia Europeana și a transmis companiei, in mod public, sa ia masuri pentru livrarea vaccinului, in condițiile in care a fost pre-finanțat cu bani europeni.…

- „Efortul nostru colectiv produce beneficii majore pentru toata lumea, in special accesul la vaccinuri sigure, eficiente și accesibile in același timp pentru toate statele membre, fie ele mici sau mari (…) Permiteți-mi sa va reamintesc ca, prin semnarea acordului (de mandatare, n.r.) , ați confirmat…

- „Comisarul european pentru sanatate Stella Kyriakides a anunțat in timpul reuniunii noastre (a parlamentarilor UE -n.r.) din aceasta dimineața ca producatorul de vaccinuri Johnson & Johnson va depune probabil o cerere pentru aprobarea de catre UE a vaccinului sau in luna februarie”, a afirmat Peter…

