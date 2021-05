Stiri pe aceeasi tema

- Astra Giurgiu si Poli Iasi au retrogradat, iar FC Hermannstadt si FC Voluntari vor disputa barajul pentru mentinerea in Liga I, dupa rezultatele inregistrate, miercuri, in meciurile din ultima etapa a play-out-ului Ligii I.

- Poli Iași a fost învinsa sâmbata, pe teren propriu, de formația Hermannstadt, în duelul codașelor din play-out-ul Ligii 1. Ca urmare a înfrângerii, ieșenii au retrogradat în al doilea eșalon. Unicul gol al partidei a fost marcat de Alhassan în minutul…

- Universitatea Craiova o intalneste sambata, de la ora 21.30, pe stadionul „Ion Oblemenco“, pe campioana CFR Cluj. Confruntarea conteaza pentru etapa 8 din play-off-ul Ligii 1. Disputa este foarte importanta pentru ambele grupari si se anunta foarte disputata. Despre acest duel, din tabara Stiintei a…

- Dinamo București a învins, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa FC Hermannstadt, într-un meci din etapa a șaptea a play-out-ului Ligii I. Aceasta este a patra victorie consecutiva pentru echipa lui Dușan Uhrin.Ambele goluri au fost marcate din penalti de Paul Anton ('34,…

- Dinamo București a pus capat unei serii de 13 meciuri fara victorie, dupa ce a învins echipa FC Voluntari, scor 2-0, într-un meci din etapa a patra a play-out-ului Ligii 1.Pentru Dinamo au marcat Bejan ('74) și Nemec ('86).Ultima victorie a "câinilor"…

- Gaz Metan Mediaș și Universitatea Craiova se intalnesc, vineri seara, de la ora 20.30, in primul meci din cea de-a 27-a etapa a Ligii I de fotbal. Runda va continua sambata, 13 martie, cu jocurile: Academica Clinceni-FC Voluntari (ora 12.00), AFC Hermannstadt-FC Viitorul (ora 14.30) și UTA Arad-FCSB…

