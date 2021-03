Aston Martin va construi mașini electrice din 2025 Aston Martin va incepe sa produca mașini electrice Marea Britanie din 2025, a declarat cel mai mare acționar al companiei, Lawrence Stroll, intr-un interviu pentru Financial Times. Acesta. care este și președintele Aston Martin Lagonda, a declarat in interviul publicat duminica ca o mașina sport electrica va fi produsa la uzina producatorului auto din Gaydon, Anglia, și un SUV electric intr-o instalație din St. Athan, Țara Galilor. Stroll, un miliardar canadian, a condus un plan de salvare a companiei de 535 milioane de lire sterline in 2020 și deține o participație de 22%, potrivit datelor compilate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

