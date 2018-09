Așteptările oamenilor de afaceri de la forumul economic moldo-rus CHIȘINAU, 2 sept — Sputnik. Aproximativ 200 de oameni de afaceri din Rusia vor participa la Forumul Economic Moldo-Rus, care se va desfașura în perioada 20-22 septembrie. În cadrul reuniunii, urmeaza sa fie semnate contracte de colaborare între întreprinzatori ruși și moldoveni. Evenimentul va fi organizat anual și va crea condiții pentru atragerea mai multor investiții rusești în economia țarii. Organizatorii vorbesc despre o suma de pâna la un miliard de dolari, în fiecare an. Ce decizii urmeaza sa fie luate în cadrul forumului?… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

Stiri pe aceeasi tema

- Grupul energetic rus Gazprom vrea sa isi majoreze in acest an exporturile spre Europa, dincolo de nivelul record stabilit anul trecut, a declarat, luni, directorul general al filialei Gazprom Export, Elena Burmistrova, transmite Reuters, preluata de Agerpres. "Anul trecut am atins o cifră record…

- Republica Moldova are relații economice tradiționale cu Federația Rusa, iar restabilirea acestora ar trebui sa devina o prioritate. De aceasta parere este președintele Asociației Oamenilor de Afaceri din Republica Moldova, Alexandru Baltag.

- Ca sa dovedim tacerea stupefianta a Federatiei Ruse dupa episodul scandalos de anulare a rezultatelor alegerilor pentru primaria Chisinaului, am decis sa realizam o revista a presei ruse din Federatia Rusa si din Republica Moldova. Perioada aleasa – 25.06.2018-13.07.2018 – nu este intamplatoare.

- CHIȘINAU, 9 iul — Sputnik. Ministrul moldovean al Afacerilor Externe și Integrarii Europene, Tudor Ulianovschi, a declarat ca relațiile dintre Chișinau și Moscova trebuie sa revina pe un fagaș normal, dar acest lucru trebuie sa se produca în albia fireasca a respectului…

- CHIȘINAU, 9 iul — Sputnik. Ministrul moldovean al Afacerilor Externe și Integrarii Europene, Tudor Ulianovschi, a declarat ca relațiile dintre Chișinau și Moscova trebuie sa revina pe un fagaș normal, dar acest lucru trebuie sa se produca în albia fireasca a respectului…

- Adunarea Generala a ONU a adoptat vineri proiectul de rezolutie propus de Chisinau privind retragerea trupelor ruse din Transnistria, regiune separatista din estul Republicii Moldova, cu 64 de voturi pentru, 15 impotriva si 83 de abtineri, informeaza Radio Chisinau si Deschide.md.Autoritatile…

- "Una dintre prioritatile pe care le avem pentru presedintia Consiliului Uniunii Europene se refera la consistenta politicii UE in ceea ce priveste parteneriatul estic si, in mod evident, una dintre prioritatile noastre atunci cand vorbim despre parteneriatul de Est este Republica Moldova. Nu am timp…

- Asociatia Europeana de Biliard si Snooker și Innovation Travel & Events vor organiza, la Complexul Hotelier Mirage din Snagov, un triplu Campionat European de Snooker. Evenimentul va avea loc intre 18 si 29 iunie 2018. Cele trei Campionate vor fi: 6 Reds Snooker (18-22 iunie), respectiv Echipe (Ladies,…