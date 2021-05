Rata anticipata a inflatiei pentru orizontul de 12 luni (mai 2022/mai 2021) a inregistrat o valoare medie de 3,53%. In ceea ce priveste cursul de schimb EUR/RON, peste 80% dintre participantii la sondaj prevad o depreciere a leului in urmatoarele 12 luni (comparativ cu valoarea actuala), potrivit indicatorului de Incredere Macroeconomica al Asociatiei CFA Romania . Astfel valoarea medie a anticipatiilor pentru orizontul de 6 luni este de 4,9470, in timp ce pentru orizontul de 12 luni valoarea medie a cursului prognozat este 5,0062 lei pentru un euro.



Este de remarcat faptul ca 71% din…