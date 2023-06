Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Culturala Arte-Factum și artistul vizual M.C. Donici inaugureaza joi, 8 iunie, proiectul „Așteptandu-l pe Brancuși”. Este vorba despre o serie de 20 de expoziții outdoor de etnosculptura. Evenimentul are loc in avanscena expoziției Brancuși care va fi deschisa la Timișoara in luna septembrie.

- „Expanded Nature” este ultima expoziție deschisa la Galleria 28 de pe strada C. Brancoveanu nr. 28, care prezinta lucrari realizate de maestrul Constantin Flondor și grupul „Noima”. Potrivit criticului de arta Ileana Pintilie, curatorul expoziției, aceasta „iși propune sa exploreze creativ, din perspetiva…

- O noua ediție a expoziției internaționale anuale World Press Photo poate fi vazuta in Piața Unirii incepand de astazi, 5 mai, pana la sfarșitul lunii. Cele mai bune 120 de imagini imortalizate de fotojurnaliștii prezenți in mijlocul evenimentelor, adesea violente și dure, cu teme din intreaga lume,…

- Proiectul „Ecluze pe Bega / Conexiuni culturale” iși propune sa continue activitațile demarate anul trecut, la acel moment testandu-se realizarea de conexiuni culturale, ecologice și economice intre Timișoara și teritoriul din proximitate, pana la frontiera cu Serbia. Inițiativa din acest an, propusa…

- Asociația Documentor a lansat la Timișoara o campanie de promovare pentru inființarea unui centru regional de film. Proiectul include și un atelier de animație, in care tineri din Norvegia și Romania vor lucra impreuna pentru a crea un scurtmetraj de animație. Scopul acestor proiecte este de a dezvolta…

- Luna francofoniei se incheie cu o promoție a cardului CulturaPLUS, de la lansarea caruia au trecut 15 ani și care a oferit in acest rastimp o serie de facilitați pentru cei care l-au achiziționat. Cardul, care ofera reduceri la parteneri din domeniile cultural, educativ, sportiv și de divertisment,…

- Tiberiu Ceia a incetat din viața in aceasta seara, la varsta de 82 de ani. Celebrul interpret de muzica populara se nascuse pe 16 iulie 1940, la Timisoara. De-a lungul deceniilor acesta a incantat publicul banațean și nu numai. “Frumoasa-i vecina noastra”, se numara printre piesele de care se leaga…