Astăzi, vremea e frumoasă, de mâine se răcește brusc Astazi, fața de restul țarii, in zona noastra, vremea ne rasfața cu vreme calda. Soarele va fi prezent pe cerul senin pana deseara. Ceața va persista in vaii și zonele joase pana spre amiaza zilei. Temperaturile vor urca pana la 14 grade. Vineri, inca din timpul nopții, norii se vor aduna, iar temperaturile scad vertiginos. Valorile termice nu vor depașii 9 grade, dar cele resimțite se vor incadra intre 2 și 6 grade, abia dupa orele amizii e posibil sa se iveasca și soarele. Spre seara, in unele zone se vor forma condiții de ploaie, iar la munte precipitațiile vor fi sub forma de lapovița… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, vremea este schimbatoare. Soarele se va arata printre nori in mici reprize. Temperaturile se mențin calde pentru aceasta perioada. Valorile termice maxime vor urca pana la 14 grade. Ziua de marți va debuta cu cer senin. Vremea va fi in general insorita și calda pentru aceasta…

- Pentru astazi, cerul va fi in general noros, iar spre seara se vor inregistra pe alocuri precipitații. Temperaturile maxime vor urca pana la 15 grade. Pentru ziua de sambata, inca din timpul nopții, norii se vor risipi, iar cerul se va insenina. In zonele depresionale, fenomenul de…

- Pentru astazi, cerul va fi in general noros, iar spre seara se vor inregistra pe alocuri precipitații. Temperaturile maxime vor urca pana la 15 grade. Pentru ziua de sambata, inca din timpul nopții, norii se vor risipi, iar cerul se va insenina. In zonele depresionale, fenomenul de…

- Meteorologul Alina Șerban a anunțat astazi, la Antena 3, ca vremea se va raci brusc și cresc țansele de ploi, incepand de luni. Temperaturile vor scadea și cu 10 grade Celsius, dupa ce in weekend vom avea vreme deosebit de calda pentru aceasta perioada. Potrivit acesteia, de luni vremea se racește brusc,…

- Astazi, vremea va fi frumoasa. Soarele va straluci pe cerul senin și va incalzi atmosfera pana la 23 de grade. Vantul va adia slab spre moderat. Temperaturile minime se vor incadra intre 11 și 15 grade. Sambata, vremea se va menține deosebit de calda pentru aceasta perioada. Se vor…

- Astazi, vremea va fi deosebit de calda. Soarele va fi prezent pe cerul senin, pe tot parcursul zilei. In unele zone de deal și munte ceața va fi prezenta. Valorile minime nu vor cobora sub 8 grade, iar cele maxime vor urca pana la 24 de grade. Pentru ziua de maine, valorile termice…

- Temperaturile vor scadea brusc în urmatoarele zile, iar diferența de la o zi la alta va și de 10 grade Celsius în anumite zone, iar termometrele nu vor indica mai mult de 15 grade pe timpul zilei. „Schimbarile în ceea ce priveste regimul termic vor începe pe parcurusul…

- Temperaturile scad brusc in perioada urmatoare, iar in Banat vor ajunge chiar si la 5 grade Celsius. The post Vremea se raceste brusc! Temperaturile ajung si la 5 grade in Banat appeared first on Renasterea banateana .