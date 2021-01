Astazi va ajunge in Romania a cincea tranșa de vaccin anti-Covid-19 dezvoltat de companiile Pfizer/BioNTech, care consta in 87.750 de doze. Dozele de vaccin vor ajunge pe cale aeriana, pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca și Timișoara. Transportul catre centrele de stocare este asigurat de firma producatoare, inclusiv pe cale terestra, anunța autoritațile. Vaccinurile sunt transportate in condiții optime de siguranța, in containere speciale, cu gheața carbonica și folie etanșa. Cele 87.750 de noi doze vor fi distribuite astfel: • Centrul Regional de Distribuție București: 33.930…