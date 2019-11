Cum au votat sălăjenii la alegerile prezidențiale: primii trei clasați în preferințele electoratului

Rezultatele provizorii ale alegerilor de duminica furnizate de BEC arata ca presedintele in functie s-a clasat pe primul loc in Bucuresti si 29 de județe, in timp ce Viorica Dăncilă, candidatul… [citeste mai departe]