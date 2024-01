Stiri pe aceeasi tema

- Crestinii sarbatoresc astazi Botezul Domnului, zi ce poarta numele de Epifania sau popular Boboteaza. Preotii oficiaza astazi in fata bisericilor slujba sfintirii apei, in amintirea botezului primit de Iisus Hristos in apele Iordanului. Despre semnificatia sarbatorii de astazi, ne vorbește Bogdan Neculau:…

- CALENDAR ORTODOX 2024: Botezul Domnului (Boboteaza – Dumnezeiasca Aratare) Domnul nostru Iisus Hristos, dupa intoarcerea Sa din Egipt, vietuia in Galileea, in cetatea Sa, Nazaret, unde crescuse, tainuindu-si inaintea oamenilor puterea si intelepciunea dumnezeirii Sale, pana la varsta de treizeci de…

- 6 ianuarie: Boboteaza sau Botezul Domnului in Raul Iordan. Iisus a plecat capul smerit in fața lui Ioan Botezatorul 6 ianuarie: Boboteaza sau Botezul Domnului. In tradiția ortodoxa și catolica, ziua de 6 ianuarie marcheaza Botezul Domnului, Boboteaza sau Teofania. Boboteaza incheie ciclul celor 12…

- BOBOTEAZA… Astazi, 6 ianuarie, praznuim Botezul Domnului, cunoscut in popor sub denumirea de Boboteaza. Ajunul Bobotezei sau ziua dinaintea Botezului Domnului a fost prima zi de post din Noul An (de la Nașterea Domnului Iisus Hristos și pana azi nu a fost nicio zi de post). Unii oameni au ținut post…

- BOBOTEAZA: Sarbatoarea Botezului Domnului din 6 ianuarie. Semnificații, tradiții, superstiții. Ce nu ar trebui sa faci Seria sarbatorilor dedicate Nasterii Domnului Hristos, care fac trecerea dintre ani, se incheie cu praznicul crestin al Botezului lui Iisus Hristos. Numita popular Boboteaza, sarbatoarea…

- Maine, in data de 6 ianuarie, armenii ortodocsi de pretutindeni sarbatoresc ziua Nasterii Domnului Craciunul , in aceeasi zi cu Boboteaza, ziua botezului Domnului. Acest lucru se datoreaza faptului ca armenii utilizeaza calendarul Gregorian. Impreuna cu Biserica Ortodoxa Apostolica Armeana, si alte…

- Sambata, 6 ianuarie, Biserica Ortodoxa va praznui Botezul Domnului nostru Iisus Hristos sau Boboteaza. Cu acest prilej, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va avea urmatorul program: ora 7.45, va oficia Sfanta Liturghie la Catedrala arhiepiscopala "Sfintii Apostoli Petru si Pavel" din Constanta,…

- Agheasma Mare bauta inseamna mai mult decat purificare. Inseamna o reactivare intr-un fel sau altul a starii noastre de bine, de atasati la Dumnezeu, e o reatasare de Dumnezeu. Vrem sa bem agheasma, de aceea suntem ai lui Hristos. Cine nu vrea, nu bea. E bine sa faci cat mai mult timp exercitiul acesta…