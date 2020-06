Astăzi prăznuim Paștele Blajinilor: În Moldova, așa nu a mai fost niciodată Asta pentru ca in 2020 Paștele Blajinilor sau Paștele celor Morți nu s-a ținut la o saptamana dupa Sfintele Paști – care a picat in ziua de 19 aprilie, din cauza restricțiilor impuse de autoritați in contextul epidemiei cu Coronavirus. Din cauza acelorași restricții, nici slujba din Noapte de Inviere nu s-a ținut așa cum se ținea in mod tradițional, dupa pravila bisericeasca. Oamenii nu au fost lasați sa intre in biserici, autoritațile permițand oficierea Liturghiei de Inviere doar in curțile bisericilor, cu pastrarea distanței sociale. © Sputnik / Мирослав РотарьMitropolia cere… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

