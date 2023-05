N.D. Primaria Ploiești și Garnizoana Ploiești vor organiza, astazi, o serie de manifestari prilejuite de comemorarea “Zilei Eroilor”. Acestrei zile i s-a conferit, prin lege, statutul de ”Sarbatoare naționala” și s-a stabilit sa fie marcata in cea de-a patruzecea zi de la Sfintele Sarbatori de Paști, in Ziua Inalțarii Domnului, potrivit tradiției romanești. Concret, astazi, 25 mai a.c., o prima activitate de evocare a eroilor neamului se va desfașura, incepand cu ora 10.00, la Monumentul Eroilor din incinta Cimitirului Militar “Bolovani” unde, in prezența persoanelor oficiale, se va intona Imnul…