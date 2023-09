Astăzi este Ziua internaţională a aerului curat pentru un cer albastru De la smogul care planeaza supra orașelor pana la fumatul din interiorul casei, poluarea aerului reprezinta o amenințare majora pentru sanatatea pe tot globul. Aproape toata populația lumii (99%) este expusa la poluare, deci expusa la un risc crescut de boli, inclusiv boli de inima, accidente vasculare cerebrale, boli pulmonare, cancer și pneumonie, scrie Expresul.md . Secretarul general al ONU, Antonio Guterres: Aerul nostru este un bun comun și o responsabilitate comuna. Sa lucram impreuna pentru a-l curața, pentru a ne proteja sanatatea și pentru a lasa o planeta sanatoasa pentru generațiile… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat joi, 31 august, ca nu se asteapta la pace in Ucraina prea curand. Fiind intrebat, la New York, daca crede ca discutiile pe aceasta tema sunt posibile in timpul Adunarii Generale a ONU de la jumatatea lunii septembrie, seful Organizatiei Natiunilor…

- Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite (ONU), Antonio Guterres, a declarat ca nu se asteapta la pace in Ucraina prea curand. Intrebat, la New York, daca crede ca discutiile pe aceasta tema sunt posibile in timpul Adunarii Generale a ONU de la jumatatea lunii septembrie, seful Organizatiei…

- Mai periculoasa ca tutunul și abuzul de alcool este poluarea aerului inregistrata in unele zone geografice ale globului, in special din Asia și Africa, potrivit unui studiu publicat recent. Poluarea aerului prin particule reprezinta cel mai mare risc extern pentru sanatatea oamenilor din toata lumea,…

- Poluarea atmosferica reprezinta un risc mai mare la adresa sanatatii mondiale - prin boli pulmonare, cardiace, AVC si cancer - decat tabagismul sau consumul de alcool, un pericol exacerbat in anumite regiuni ale lumii - ca Asia si Africa -, arata un studiu publicat marti de catre Institutul Politicii…

- Potrivit acestui raport EPIC privind calitatea aerului la nivel mondial, poluarea cu particule fine – emise de catre vehicule cu motor, industrie si incendii – reprezinta ”cea mai mare amenintare externa la adresa sanatatii publice” mondiae. Insa, in pofida acestei constatari, fondurile alocate luptei…

- Poluarea atmosferica prezinta un risc mai mare pentru sanatate la nivel mondial comparativ cu fumatul sau consumul de alcool, un pericol exacerbat in unele regiuni ale lumii, precum Asia si Africa, conform unui studiu publicat marti, citat de AFP.

- Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, Antonio Guterres, a vizitat sambata Haiti pentru a atrage atenția asupra crizelor cu care se confrunta aceasta țara saraca din Caraibe, care se lupta sa combata bandele violente care au invadat in mare parte capitala Port-au-Prince. CITESTE…

- Geneva, 21 iunie 2023: Președintele Camerei de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR), dl. Mihai Daraban, a participat, in calitate de membru al Consiliului General al World Chamber Federation (WCF), impreuna cu secretarul general al CCIR, dl. Ovidiu Silaghi, la Congresul Mondial al Camerelor de Comerț,…