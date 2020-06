Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 19 mai - Sputnik. Organizația Mondiala a Sanatații a publicat astazi un raport in care a prezentat date despre sanatatea fizica, relațiile sociale și bunastarea mintala a 227.441 de elevi cu varste cuprinse intre 11 și 15 ani, din 45 de țari, inclusiv din Republica Moldova. Datele au fost…

- Autoritațile de la Moscova nu au raspuns, deocamdata, la scrisoarea Guvernului, care le-a informat ca acordul de finanțare a fost declarat neconstituțional. „Nu am convingerea ca partea rusa va dori sa reia negocierile”, a declarat premierul Ion Chicu în cadrul emisiunii „Punctul…

- CHIȘINAU, 17 mai – Sputnik. Pana la ora actuala, in Republica Moldova 250 de pacienți sunt in stare grava. Dintre aceștia 19 sunt conectați la aparate de respirație asistata. Totodata, 519 persoane sunt in stare de gravitate medie, iar ceilalti pacienti sunt in stare satisfacatoare. © Sputnik / Илья…

- CHIȘINAU, 16 mai – Sputnik. Dupa ce din 2015, in fiecare a treia sambata a lunii mai, Ziua Sportivului si a Miscarii Olimpice a fost marcata prin activitați sportive la care au participate sute sau mii de persoane, in acest an sarbatoarea sportului este celebrata in mod neobișnuit. © Sputnik / Rodion…

- Unul dintre medicii care au participat la misiunea umanitara din Republica Moldova a fost depistat pozitiv la COVID-19, fiind preluat cu izoleta din Vama Albita si transportat cu elicopterul in localitatea de domiciliu.

- Medicii si asistentii din Romania si-au incheiat misiunea umanitara in Republica Moldova. Au muncit timp de doua saptamani cot la cot cu medicii basarabeni pentru a salva viețile pacienților infectați cu COVID-19.

- Alte 192 cazuri de infecție cu noul Coronavirus au fost inregistrate astazi in Republica Moldova, dintre care 52 in Transnistria. Total teste efectuate in aceasta zi - 1344, dintre care primar - 1117 si repetat – 227. Bilanțul persoanelor infectate cu noul Coronavirus a ajuns la 5 745 cazuri. Din numarul…

- In ultimele 24 de ore, in punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 2 847 traversari. Un numar mai mare a fost inregistrat pe sensul de intrare in Republica Moldova - 1 663 traversari persoane, dintre care 862 treceri la frontiera moldo-romana, 586 treceri la