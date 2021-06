Astăzi e cea mai lungă zi din an. Solstiţiul marchează începutul verii astronomice Solstitiul de vara are loc anul acesta luni, la ora 6:32, ziua de 21 iunie fiind cea mai lunga din an si marcand inceputul verii astronomice. Durata zilei va fi 15h 32m, cea a noptii fiind de numai 8h 28m, potrivit News.ro. Denumirea de Solstitiu („Soarele sta”) este data de faptul ca la data respectiva are loc schimbarea gradientului miscarii Soarelui in raport cu declinatiile acestuia. Soarele aflandu-se la culminatie (pentru latitudinea medie a tarii noastre) la 67° 52′ deasupra orizontului, durata zilei va avea cea mai mare valoare din an, respectiv 15h 32m, durata noptii fiind de numai 8h… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

