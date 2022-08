Stiri pe aceeasi tema

- 15 august, Sfanta Marie Mare: rugaciune catre Maica Domnului. Tradiții și semnificațiile zilei In ziua de 15 august Biserica Ortodoxa praznuieste Adormirea Maicii Domnului, sarbatoare numita in popor si Uspenia (termenul slav) sau Sfanta Maria Mare. Adormirea Maicii Domnului este cea mai veche sarbatoare…

- Adormirea Maicii Domnului este praznuita pe 15 august. Despre aceasta sarbatoare nu gasim informații in Sfintele Evanghelii, ci numai in Tradiția Bisericii. Potrivit acestei Tradiții, Maica Domnului a fost inștiințata printr-un inger de mutarea ei din aceasta viața. “Acestea zice Fiul tau: Vremea este…

- Adormirea Maicii Domnului sau Sfanta Maria Mare este una dintre cele mai importante sarbatori crestine, iar pentru romani, Maica Domnului este si ocrotitoarea marinarilor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Adormirea Maicii Domnului sau Sfanta Maria Mare se sarbatorește luni, pe 15 august 2022. Este una dintre cele mai mari sarbatori din calendarul ortodox și face referire la mutarea Fecioarei Maria cu trupul și sufletul in Imparația celor vii, alaturi de Fiul sau, Isus Hristos. Iata ce tradiții și obiceiuri…

- Adormirea Maicii Domnului. Tradiții și obiceiuri pentru aceasta zi de 15 august. Pe 15 august, creștinii sarbatoresc Adormirea Maicii Domnului, Uspenia sau Sfanta Maria Mare, cum este numit praznicul in popor. Sarbatoare praznuieste Adormirea Sfintei Fecioare Maria, adica mutarea ei din viata aceasta…

- Schimbarea la Fata a Mantuitorului sau Pobrejenia reprezinta data la care Iisus, impreuna cu trei dintre mucenicii cei mai apropiati, Petru, Iacob si Ioan, a urcat pe muntele Tabor ca sa se roage. ez-toc]Apostolii au fost invaluiti aici intr-un nor de lumina, in timp ce Iisus se ruga, iar apoi au auzit…

- Postul Sfintei Marii sau Postul Adormirii Maicii se numara printre cele mai importante posturi din an. Acest post are o data fixa, in fiecare an, inaintea sarbatorii Adormirea Maicii Domnului, una cu multe semnificații pentru creștini, și dureaza doua saptamani,Sarbatoarea Adormirea Maicii Domnului…

- In predica rostita joi la Catedrala Patriarhala, Preasfințitul Parinte Timotei Prahoveanul a spus ca Inalțarea Domnului ne ofera prilejul de a ne aduce aminte ce s-a petrecut la Ierusalim in acele zile, dar ne indeamna sa reținem mai ales mesajul acestei sarbatori. Fii la curent cu cele mai…