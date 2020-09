Stiri pe aceeasi tema

- In doua localitati din tara, astazi au loc alegeri locale noi pentru funcția de primar. Este vorba despre comuna Tarnova din raionul Dondușeni și satul Nucareni din raionul Telenești. In ambele localitati, pentru funcția de primar concureaza cate trei candidați.

- Duminica, 6 septembrie, au loc alegeri locale in comuna Tirnova, raionul Dondușeni și in satul Nucareni, raionul Telenești. In fiecare dintre cele doua localitați candideaza la funcția de primar cite trei persoane, transmite IPN. In comuna Tirnova, raionul Dondușeni pentru funcția de primar candideaza…

- Comisia Electorala Centrala prezinta lista candidaților inregistrați la funcția de primar pentru alegerile locale noi din 6 septembrie curent. Astfel, consiliul electoral al circumscripției electorale comunale Tirnova nr. 13/21, raionul Dondușeni a inregistrat pentru funcția de primar urmatorii candidați:…

- Comisia Electorala Centrala (CEC) a constituit, in cadrul ședinței de astazi, circumscripțiile electorale de nivelul intai pentru desfașurarea alegerilor locale noi pentru funcția de primar al comunei Tirnova, raionul Dondușeni și satului Nucareni, raionul Telenești.

- Comisia Electorala Centrala a facut publica in cadrul ședinței de astazi, lista partidelor si altor organizații social-politice, inregistrate de Agenția Servicii Publice, care au dreptul sa participe la alegerile locale noi din 6 septembrie 2020 pentru funcția de primar al comunei Tirnova, raionul Dondușeni…

- Pe 6 septembrie curent, vor avea loc alegerile locale noi pentru funcția de primar in comuna Tirnova, raionul Dondușeni și in satul Nucareni, raionul Telenești. Hotarirea a fost luata in cadrul ședinței de astazi a Comisiei Electorale Centrala (CEC). In ambele cazuri vacanța funcției de primar a survenit…

- Pe 6 septembrie curent, vor avea loc alegerile locale noi pentru funcția de primar in comuna Tirnova, raionul Dondușeni și in satul Nucareni, raionul Telenești. Hotarirea a fost luata in cadrul ședinței de astazi a Comisiei Electorale Centrala (CEC). In ambele cazuri vacanța funcției de primar a survenit…

- Alegerilor locale noi pentru funcția de primar in comuna Tirnova, raionul Dondușeni și in satul Nucareni, raionul Telenești se vor desfașura pe 6 septembrie curent. Data a fost stabilita in cadrul ședinței de astazi a CEC.