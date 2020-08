Stiri pe aceeasi tema

- Sportul romanesc este in doliu. Viorica Ionica, una dintre cele mai mari handbaliste din țara noastra, s-a stins din viața la varsta de 65 de ani.Viorica Ionica (n. 20 iunie 1955, Piatra Neamț) a inceput sa joace handbal la Școala Sportiva de Elevi Piatra Neamț, sub indrumarea fostului mare…

- Viorica Ionica detine recordul de selectii sub tricolor, fiind urmata la acest capitol de Luminita Hutupan Dinu. A fost o sportiva de mare valoare, care a avut o contributie insemnata la rezultatele Hidrotehnicii. In 2010, a devenit membru de onoare al Federatiei Romane de Handbal. Handbalulul romanesc…

- Localitațile Pastraveni, Radeni, Urecheni, Țibucani, Davideni, Țibucanii de Jos și Lunca Moldovei, din judetul Neamt, nu sunt alimentate cu energie electrica, din cauza fenomenelor meteo, informeaza Delgaz Grid. Sunt afectati 3823 de consumatori. Se lucreaza pentru remedierea situației. Judetul Neamt…

- Opt localitati din judetul Neamt nu sunt alimentate cu energie electrica din cauza furtunii de aseara. In total sunt afectati peste 5.900 consumatori din Carligi, Baratca, Margineni, Hoisesti, Balusesti, Bara, Vulpasesti si Doljesti. Echipaje ale societatii Electrica lucreaza pentru remedierea defectiunilor.…

- Amalia Nita i a adus Medgidiei primul titlu de campioana nationala la box feminin Sportivei de la CS Medgidia i se prevede un viitor frumos In afara de box, Amalia Nita are rezultate si la kickboxingAmalia Nita, cea care a cucerit primul titlu de campioana nationala la box feminin din istoria Medgidiei…

- Selectionata feminina a Romaniei avea programate in aceasta perioada trei jocuri importante din preliminariile pentru Campionatul European din Anglia: Croatia (14 aprilie, in deplasare), Lituania (5 iunie, in deplasare) si Elvetia (9 iunie, acasa).Din cauza pandemiei cu COVID-19, UEFA a luat decizia…

- Consiliul Director al Federatiei Romane de Baschet a constatat, marti, imposibilitatea continuarii Ligii Nationale de baschet (masculin si feminin) si Ligii I – editia 2019/20 si a stabilit anularea competitiilor amintite cu clasamentele in vigoare la data de 8 martie 2020, fara decernarea titlului…

- Peste 700 de nemteni s-au intors acasa pe la granița de vest a țarii, acolo unde au fost inregistrate blocaje in vama. De la instituirea starii de alerta in tara noastra, numarul acestora este in creștere de la o zi la alta. Potrivit DSP Neamț, 175 sunt șoferi de transport marfa sau fac parte din alte…